直播》傳屏東Delta匡列者確診 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入，指揮官陳時中表示，這段時間來看整體個案數確實不管從研判日或發病日或在採檢日整體看都持續往下，今天這病例數這波疫情裡面來相對是比較少的。另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月19日至7月4日。個案分布以臺北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增28例本土病例，1死。（圖／中時新聞網製表）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案12752)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日累計公布13792位確診個案中，已有11008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案15152為本國籍未滿5歲女童，6月21日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅進行居家檢疫，7月4日進行期滿前採檢，於今日確診(Ct值33)，個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15155為本國籍20多歲男性，7月1日自英國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，當日採檢結果為陰性，7月2日出現鼻塞、喉嚨癢、輕微發燒等症狀，7月4日通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診(Ct值22)，相關接觸者匡列中。案15164為本國籍50多歲男性，7月2日自沙烏地阿拉伯返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1472827例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1455971例排除)，其中15061例確診，分別為1187例境外移入(原7月4日公布之本土個案15109、15110 ，經疫調採檢後改判為境外移入)，13821例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計689例COVID-19死亡病例，其中681例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市261例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。