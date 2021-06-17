指揮中心召開記者會。（指揮中心提供）

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增175例本土個案，另確診個案中新增19例死亡。指揮中心表示，苗栗新增的31例，有30例是已匡列的接觸者，另新竹的10例則是長照機構相關人員。

圖為今日確診個案分布縣市。（指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月16日。個案分佈以新北市87例最多，其次為臺北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及臺中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

圖為5月1日起本土確診個案發病日、採檢日趨勢圖。（指揮中心提供）

副指揮官陳宗彥說明，今日新增的本土個案中，苗栗縣的31例有30人是先前已匡列的接觸者，新竹縣的10例則是長照機構的相關人員。

另外，今日國內也新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

這波本土疫情以來（5月11日至6月15日）間，共累計1萬2042位確診個案，目前已有6731人解除隔離，解隔離人數達確診人數55.9%。

截至目前，國內共累計1萬3584例確診，分別為1161例境外移入，1萬2370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。