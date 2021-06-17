今天金山區持續擴大快篩。（金山區公所提供）

今天金山區持續擴大快篩。（金山區公所提供）

今天金山區持續擴大快篩。（金山區公所提供）

新北市長侯友宜指示出動機動快篩隊至金山區廣篩，昨（16）日共篩檢數432人，2名50多歲女性快篩陽性，現場隨即對2人PCR檢測並送集中檢疫所，昨晚2女PCR結果陽性。今（17）日金山區持續擴大快篩，預計快篩500人。

金山區長廖武輝表示，昨晚第一時間接獲通報即連夜聯合金山警分局疫調小組和金山區衛生所展開大規模疫調，初步了解，2名染疫女性與之前確診家族同生活圈，足跡高度重疊。連同金山區近期確診個案疫調，共匡列對象200餘人，今天優先快篩。

金山分局長趙家輝表示，自金山區發生有家族群聚感染，分局疫調小組立即配合指揮官金山區長進行大規模疫調，透過監視器調閱比對確診者相關足跡，並逐一確認確診者及其家屬、同事所延伸的接觸史，希望透過大規模疫調，達到控制疫情擴散。

廖武輝表示，有疑慮的民眾今天都可前往快篩，現場分為2區，昨晚和今早被通知快篩的民眾一區，安排在上午完成快篩。自行前來的民眾一區，領完下午號碼牌就離開，等候下午1時30分開始快篩。因積極疫調，萬里區、石門區詢問度高，今日預估提升快篩人數至500人。