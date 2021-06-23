北市爆街友染疫 侯友宜：5月快篩時找出2人陽性已痊癒 10:242021/06/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市爆街友染疫 侯友宜：5月快篩找出2人陽性已痊癒。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市傳出台北車站有8名街友確診、艋舺公園也有6名街友確診，新北市長侯友宜23日表示，新北市街友第一時間已經快篩，202位都已經安置，5月時有找出2名陽性，就醫後都已痊癒。 侯友宜說，新北街友在第一個時間都已經全部安置好，也全部快篩找到兩位陽性，所以目前街友都在新北市得到細心的照顧。 新北市社會局日前啟動街友安心好住計畫，在板橋設置安心旅館提供130床給街友免費入住。 54確診 柯甩鍋：市場染疫不一定在北農 耕莘醫院傳院內感染 10人染疫 #街友 #快篩 #陽性 #北市 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣＋1 長照住民5檢才確診 04:102021/06/23 地方新聞 陳美鳳走跳秀場 灌高粱擋黑道 04:102021/06/23 娛樂新聞 彰投師兄姐上龍山寺渡靈 染疫傳播 04:102021/06/23 地方新聞 拚29日復賽 中職提嚴格防疫計畫 04:102021/06/23 運動天地 新北社區篩站昨篩6424爆量 17名陽性3人有北農相關接觸史 09:102021/06/23 生活 三級警戒有條件微解封 今拍板 04:102021/06/23 生活新聞 市場快篩護照上路 第一線先打疫苗 04:102021/06/23 焦點要聞 衝第一線抗疫 蔡壁如女兒要求她：還是不要回來好了 08:062021/06/23 政治 停錄重播精華《我愛冰冰Show》收視奪雙冠 04:102021/06/23 娛樂新聞 上市八天 三峽能源飆出七根漲停 04:102021/06/23 全球財經 北捷1280定期票 可線上退票 04:102021/06/23 地方新聞 生活熱門新聞 民間再買500萬劑BNT 慈濟今遞件食藥署申請 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 彰化里長娘揪南投師兄 端午連假赴龍山寺渡靈全染疫 - 生活 新北發病與確診日趨近於0 侯友宜點出一關鍵就能控制疫情 - 生活 直擊南化水庫防淤隧道啟動排砂 滾滾泥水畫面曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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