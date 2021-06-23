北市傳出台北車站有8名街友確診、艋舺公園也有6名街友確診，新北市長侯友宜23日表示，新北市街友第一時間已經快篩，202位都已經安置，5月時有找出2名陽性，就醫後都已痊癒。

侯友宜說，新北街友在第一個時間都已經全部安置好，也全部快篩找到兩位陽性，所以目前街友都在新北市得到細心的照顧。

新北市社會局日前啟動街友安心好住計畫，在板橋設置安心旅館提供130床給街友免費入住。