新北市今天新增22例創三級警戒以來單日最低，但昨日烏來區首度出現確診案仍引起高度緊張。為防堵新冠肺炎Delta變異株入侵台灣，市長侯友宜今重炮抨擊中央，1年多前就要求入境普篩卻未獲中央採納，才會造成諾富特事件，才會引發這麼樣的重大的災難。下午三點侯友宜將有最新應變說明。

直播》新北增22例創新低，侯友宜轟中央不採入境普篩釀災。

新北市29日確診數有22例，其中家戶感染8人、醫療院所5人、不明感染源２人，不明感染源分別在林口、新莊各1人，而12人是在解除隔離前確診，此外北農相關7人，北市相關5人。

侯友宜表示，新北市針對特殊民生大型市場、果菜公司會做總體檢討，而位在泰山的新北家禽合作社目前已篩檢683人，有26人為陽性，這個非常嚴重，因此在7月1日再次安排全體快篩，強調新北市會針對比較嚴重的地方會一篩再篩，甚至三篩，才可以找到感染源並斷根，而大型市場會要求業者要自行做快篩。

侯友宜表示，應該把病毒阻絕於境外，這是不二法門，尤其現在的Delta變異株來勢洶洶，之前就一再的呼籲，Delta來的時候更應該嚴守國門，阻絕在境外，一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前，只要不進來，什麼事都可以在境內有效的做好管控，阻絕境外其實比管控境內還更重要，希望中央政府能夠聽進去。