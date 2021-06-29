政府自購的41劑莫德納疫苗將抵台，新北市長侯友宜表示，希望中央能及早提供配送資訊，但進來還要處理，應該趕不上7月1日這波開打，但他強調，會按照年齡順序往下打，這樣大家都不會亂。

41萬劑莫德納將來台 侯友宜：按順序打。（新北市府提供）

侯友宜說，新北市由高年紀打下來「放心一定打得到」，這批莫德納進來，不會影響施打順序。

另被問到新北市168處市場攤販施打疫苗造冊進度，新北市經發局長何怡明表示，名冊明天就會提供給經濟部，作為後續疫苗施打依據。