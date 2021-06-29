41萬劑莫德納將來台 侯友宜：新北按年齡順序打 16:012021/06/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 41萬劑莫德納將來台 侯友宜：按順序打。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府自購的41劑莫德納疫苗將抵台，新北市長侯友宜表示，希望中央能及早提供配送資訊，但進來還要處理，應該趕不上7月1日這波開打，但他強調，會按照年齡順序往下打，這樣大家都不會亂。 41萬劑莫德納將來台 侯友宜：按順序打。（新北市府提供） 侯友宜說，新北市由高年紀打下來「放心一定打得到」，這批莫德納進來，不會影響施打順序。 另被問到新北市168處市場攤販施打疫苗造冊進度，新北市經發局長何怡明表示，名冊明天就會提供給經濟部，作為後續疫苗施打依據。 花蓮莫德納疫苗7／3開打 明早8點開放長者預約 110萬劑莫德納7／1起配送 3原則分配各縣市 #疫苗 #莫德納 #侯友宜 #順序 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 110萬劑莫德納將開打 一張圖秒懂mRNA疫苗副作用比較 19:572021/06/29 生活 台灣代工莫德納疫苗 陳時中證實：洽談中 14:322021/06/29 生活 41萬劑莫德納明來台 美援7月起配送 04:102021/06/29 焦點要聞 雲林莫德納疫苗7月2日開打 年齡門檻由各公所評估 14:232021/06/29 生活 新北家禽市場累計26人確診 侯友宜：市場及夜市全面加強管理 15:232021/06/29 生活 41萬劑莫德納明16：30抵台 由長榮運送 11:562021/06/29 生活 不發疫苗接種通知單 柯P：不會上網就電話預約 17:152021/06/29 生活 BBC：混打AZ與輝瑞保護力良好 英下月實施混打計畫 21:592021/06/29 生活 台灣抗疫排名倒數 陳宗彥：剛好碰到疫情爆發 11:052021/06/29 生活 侯友宜信任指數72.4點 一枝獨秀 04:102021/06/29 政治要聞 苗栗縣連3日零確診 卻出現首例染疫死亡個案 14:432021/06/29 生活 生活熱門新聞 高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案 急召回150多名住戶 - 生活 Delta病毒怎麼傳的？網抓包時間點詭異 這些人害慘屏東 - 生活 7／12全國微解封穩了？陳時中鬆口回應 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 印尼移工搭Delta確診司機車 南投落網PCR結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。