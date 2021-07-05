新北確診創新低 侯友宜：不要掉以輕心 15:492021/07/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北確診創新低 侯友宜：不要掉以輕心。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市5日確診人數創疫情爆發以來新低總計5人，新北市長侯友宜說，看到上周六日有很多民眾外出群聚「我非常擔心」，現在還在三級警戒時刻，拜託民眾一定要持續保持低度活動出來廣篩，也呼籲中央盡速採購疫苗，市府會全力以赴控制疫情。 侯友宜說，疫情瞬息萬變，必須小心翼翼，不能掉以輕心，他呼籲中央 疫苗接種非常重要，一定要儘速採購。 他更呼籲市民要不斷出來篩檢，找出更多隱形傳播鏈，把社區傳染穩定控制好。 新北確診創新低 無不明感染源 70歲以上長者明日預約疫苗 侯友宜：多元服務一定打得到 #呼籲 #侯友宜 #掉以輕心 #民眾 #新北確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義區新光三越A11「專櫃確診」 今緊急休館大消毒 04:162021/07/05 生活 804添2確診 鄭文燦：清零才能營運 04:102021/07/05 地方新聞 獨》北市某國宅成熱區 住戶爆「確診者在環南市場工作」 08:152021/07/05 生活 昨日2確診轉境外移入 宜蘭縣10天「嘉玲」 15:422021/07/05 生活 虎林專案再增1確診 4138份PCR報告出爐 累計32人染疫 10:292021/07/05 生活 苗栗縣今增2確診 為新北確診者回家探親傳染 14:532021/07/05 生活 唐鳳疫苗預約系統將公布 侯友宜：目前仍採新北系統 11:462021/07/05 生活 桃園連續4日增3確診 804醫院再添1染疫 15:372021/07/05 生活 新光三越A11傳員工確診 全館大消毒 13:092021/07/05 生活 持解隔單復工 雇主刁難最高罰15萬 04:102021/07/05 焦點要聞 Delta來勢洶洶 專家促疫苗混打 04:102021/07/05 焦點要聞 生活熱門新聞 不斷更新》國家警報響！高雄等3縣市豪大雨 準烟花颱風逼近雨彈開炸 - 生活 準颱風烟花最快明白天海警 今晚起變天 這區雨最大 - 生活 桃園連續4日增3確診 804醫院再添1染疫 - 生活 接種疫苗後死亡3天增21件 指揮中心：2例為莫德納 - 生活 柯文哲下令7醫院開放民眾免費篩檢 不限台北巿民 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。