新北市5日確診人數創疫情爆發以來新低總計5人，新北市長侯友宜說，看到上周六日有很多民眾外出群聚「我非常擔心」，現在還在三級警戒時刻，拜託民眾一定要持續保持低度活動出來廣篩，也呼籲中央盡速採購疫苗，市府會全力以赴控制疫情。

侯友宜說，疫情瞬息萬變，必須小心翼翼，不能掉以輕心，他呼籲中央 疫苗接種非常重要，一定要儘速採購。

他更呼籲市民要不斷出來篩檢，找出更多隱形傳播鏈，把社區傳染穩定控制好。