南韓被國際疫苗大廠視為疫苗生產中心。

路透社今（5）日報導，南韓資深官員表示，南韓正在和包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）在內等mRNA疫苗製造商談判在韓國生產新冠疫苗，更稱準備好立即提供生產10億劑疫苗的產能。

南韓衛生部下屬的全球疫苗中心委員會主任李康昊（Lee Kang-ho，音譯）受訪時表示，南韓正與大型製藥公司就生產mRNA疫苗頻繁進行磋商，他說全球只有少數幾間mRNA疫苗製造商，包括輝瑞、莫德納、CureVac及BioNTech，這些公司生產的疫苗劑量難以達到全球需求，「南韓渴望透過提供設備及有技術的人力提供幫助。」

如果雙方達成協議，將有助於緩解全球疫苗供應緊張的問題，特別是在疫苗接種進度落後北美及歐洲的亞洲，同時也讓韓國邁向主要疫苗生產中心的雄心更進一步。

目前尚不清楚談判的進度以及何時或是否會達成協議。輝瑞拒絕置評，莫德納、CureVac則未回應。輝瑞發言人表示，公司正努力提升疫苗供應，指出目前沒有具體事項要宣布。

關於哪家韓國廠商有能力立刻生產mRNA疫苗？李康昊拒絕透露，但是韓國政府消息人士指出，包含韓美藥品（Hanmi Pharmaceuticals）與生技公司Quratis兩間公司。

韓美藥品隨後證實確實為生產法國藥廠賽諾菲（Sanofi）的糖尿病藥物保留大量產能，由於生產賽諾菲藥物的計畫停擺，現在工廠可以用來生產新冠疫苗。

另外主要生產結核病疫苗的Quratis指出，公司去年才新蓋一座工廠，可以用來生產mRNA疫苗。