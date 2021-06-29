新北泰山家禽合作社群聚事件，累計至今已有26人確診，新北市長侯友宜表示，所有市場、夜市都必須落實攤販與員工自主健康監測，並落實人流管制，如果被查到不落實，可開罰3000到1萬5000元罰鍰，侯友宜強調，不是罰錢就算了，做不到就停業休市。

侯友宜說，市府針對特殊民生大型市場以及果菜公司總體檢討，新北果菜批發場篩3627、樹林肉品市場724、三重魚市場595人都是陰性。

不過家禽合作社非常嚴重，683人有26人陽性，他強調，除了篩一次，7月1日將再次安排篩檢，一篩二篩不排除三篩，才可以斷根、清空。

侯友宜也說，民有的拍賣市場要求業者自己快篩，蘆洲大台北市場，已自主快篩891人，都是陰性，還有100多人沒篩，要盡快完成。

侯友宜說，先前北農事件淡水清水街夜市受影響，一度休市，現在已經復業，如果沒有落實人流、實聯制複查沒有通過就是停業。