新北市今天僅新增5例，創下三級警戒以來最低數字，市長侯友宜指出，5人感染源都相當清楚，3例與台北有關，環南市場相關2例、醫療機構1例，另一是三重居家隔離，都立即啟動通報台北市。

直播》新北僅增5例，快篩隊進駐樹林執行「清零」最新說明。

侯友宜再度呼籲熱區高風險民眾進行快篩，昨天快篩2692人，北農環南接觸史97人。侯友宜強調，新北疫調，只要快篩陽性，就同時進行PCR篩檢及啟動疫調；昨天中午篩出A11櫃姊，下午立即通知台北市；另一例下午篩出，晚上11點通報北市衛生局。這兩例都是明天的匡列個案，今天提早說明。

台北市農產公司和環南市場群聚感染，造成板橋重慶市場、樹林博愛街市場都有確診攤販的足跡，新北市下令連續休市3日，並派駐機動篩檢隊進駐樹林保安市民活動中心，新北市長侯友宜表示，今日開始實施市場攤販分批接種，將與北市並肩作戰、區域聯防，阻斷隱形傳播鏈。下午三點新北市府將有最新說明。

昨日台北市環南市場攤商在博愛街市場工作足跡後，衛生局立即擴大匡列接觸者，並出動機動篩檢隊前往設站篩檢，侯友宜表示，樹林機動快篩隊今早已經篩檢100多位，目前全部都是陰性，將連篩2天，最少可篩到1000多人，另外板橋重慶街的篩檢也一直在做，截至目前為止都是陰性，預計今下午能夠篩檢完畢，希望有市場足跡史的市民踴躍篩檢，做自我健康的監測，讓隱形傳播鏈能夠及早找到。

中央流行疫情指揮中心今將公布行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約平台系統，但侯友宜表示，新北仍目前還是會採網路預約，以及所、里政、幹事的電話預約2個系統，目前也靜待唐鳳系統會在何時推出，但仍以新北2系統為主。