北農爆發54例群聚感染，北市府22日上午8時起，針對北農4000多人進行造冊篩檢，北市副市長黃珊珊表示，截至23日晚間7時止，北農快篩已完成3619人，共找出11位快篩陽性，其中PCR陽性則是4人。

黃珊珊今日晚間在臉書上表示，她一早6時30分和市長柯文哲一起到北農視察拍賣場現況，看到大家都有好好戴上口罩，市場內也有分艙分流，這段時間辛苦大家。

黃珊珊說，為加快篩檢速度，聯合醫院團隊這2天內，已在萬大國小、濱江市場增設2個快篩站，協助北農所有攤商及工作人員進行篩檢，以保障大家的安全，以及24日的快篩陰性通行權。

黃珊珊指出，截至23日晚間7時止，北農快篩已完成3619人，共找出11位快篩陽性，其中PCR陽性則是4位，她要謝謝所有今晚準備挑燈夜戰的醫護人員，也要感謝所有北農攤商、承銷商、員工的配合，今晚也與中央開會討論，對於跨縣市疫調，該如何讓流程更有效率，一起圍堵疫情。

她還說，她22日晚間就赴疾管署，和中央流行疫情指揮中心CDC開會，討論北市的執行狀況，她也在會議中清楚說明北市自從快篩站成立以來，都是以快篩、PCR同步施作，中央下令北農各個攤商、承銷商24日凌晨開始就必須持快篩陰性證明才能進場，為加快速度擴充量能，北市選擇採取新北市的作法使用快篩，也在會議中跟中央取得共識。

「沒人想要蓋牌、也從沒任何隱匿！」黃珊珊說，這每一個數字，都是一個人，也都會經由法定傳染病系統上傳，根本沒有辦法蓋牌，北市至23日止，累計確診數為4522人，且從CDC公布的數字來看，北市22日的確診數25人，今日確診數22人，可見北市的疫情正往好的趨勢發展，若拿單一地點近1個月的累積數字來看，當然會引起恐慌，既然外界有疑慮，就是檢討改進。

另外，台北市長柯文哲今晚7時許到CDC與指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、新北市衛生局長陳潤秋等人開完「雙北農產批發市場第二次防疫精進會議」後，柯也前往濱江市場篩檢站慰免醫護同仁，並表示濱江市場及萬大國小的篩檢站，快篩服務加開至明日凌晨2時，呼籲批發市場相關從業人員及周邊攤商及社區民眾盡速篩檢。