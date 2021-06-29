響應政府防疫政策，為擴大採檢量能、加速民眾快篩普及率，遠傳電信門市將於7月2日(五)起開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1700元，民眾可至全台超過600家擁有藥商許可執照的遠傳門市直接購買，方便民眾在家自行檢測，降低外出篩檢的群聚風險。

國內開放進口居家快篩試劑，期望透過大量快篩杜絕防疫破口。遠傳引進的「福爾威創檢驗套組」快篩試劑，在家即能以鼻腔快篩方式完成自我檢測，15分鐘可取得結果，根據中央流行疫情指揮中心建議，「居住在確診人口數較多區域」、「與確診者有過接觸史或是足跡重疊」及「曾前往人口眾多場所」等3種狀況，適合使用居家快篩試劑進行自我檢測。

遠傳表示將與民眾齊心抗疫，將於7月2日(五)起在全台超過600家遠傳門市開賣「福爾威創檢驗套組」快篩試劑，遍布全台的綿密門市據點，方便民眾就近購買。