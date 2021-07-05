「人生海海蔬果專車」蔬菜箱，可自由選配，也有不同主題集結成箱的蔬菜箱。（圖／橘焱國際）

「人生海海蔬果專車」蔬菜箱可以選擇「綜合水耕蔬菜」與其它蔬搭配成箱。（圖／橘焱國際）

「FoodSeason 食時可樂」推出的「鐵多多」防疫蔬菜箱，內含紅鳳菜、菠菜、地瓜葉等多款深色蔬菜。（圖／FoodSeason 食時可樂）

「FoodSeason 食時可樂」推出的「熟悉篇」防疫蔬菜箱，內有高麗菜、木耳、洋蔥與搭配好的蔥薑蒜。（圖／FoodSeason 食時可樂）

六福旅遊集團推出的雙北限定「六福首選蔬菜箱」，內含葉菜類4至5項、根莖類3至4項，以及菇菌類等三大類新鮮蔬菜。（圖／六福旅遊集團）

摩斯漢堡本月開始在「摩斯安心點」中，增加蔬菜選項讓客人「A＋B」自由組合搭配。（圖／ 摩斯漢堡）

全民防疫帶動「自煮商機」快速成長，近期又因傳統市場出現防疫破口，民眾憂心上菜場買菜染疫，使「蔬菜箱」宅配漸夯，因應市場需求大增，旗下有「胡同燒肉」等8大餐飲品牌的橘焱國際餐飲集團新創「人生海海蔬果專車」蔬菜箱品牌跨足新鮮蔬果宅配市場，食材顧問公司「FoodSeason 食時可樂」旗下品牌「FoodGo Box」亦推出「防疫蔬菜箱」搶進市場。

六福旅遊集團亦針對雙北地區在自家網購平台「六福美饌」推出「六福首選蔬菜箱」，摩斯漢堡則因6月推出「MOS蔬菜袋著走」市場反應甚佳，如今則在「摩斯安心點」中都有智彗農場蔬菜，搭配舒肥雞胸、沙拉或是其它蔬菜水果讓消費者選購。除選擇性大增，消費者亦可比較看看，飯店、餐飲集團設計推出的蔬菜箱，與超市、大賣場、連鎖超商或是網路電商平台與各地農會推出的蔬菜箱有何不同。

去（2020）年疫情以來，電商市場蓬勃發展，業界統計去2020年線上銷售生鮮與食品類商品總金額逾862億元、年增21.5％，是推升網路電商產業胃納快高速成長的重要引擎。今年防疫至三級警戒後，餐廳禁止內用，居家自煮人口大幅成長，蔬菜箱與蔬果箱需求大增，自全台防疫升至三級警戒至今，為防疫而上網搜尋食材箱資料的筆數大增，數據更顯示「蔬菜箱」搜尋量更快速飆升。看準趨勢發展，投入蔬菜箱宅配市場的企業也增加。

橘焱蔬菜箱新品牌「人生海海蔬果專車」所採用蔬果食材主要是與以獨家進口使用岩綿栽種的水耕蔬菜品牌「佳能國際天天菜」，以及使用產銷履歷、溯源，選用標榜農場直送的「優鮮主意」合作。橘焱並斥資擴建冷藏冷凍倉儲並擴增物流車隊，建構「一條龍式冷鏈物流系統」，先提供雙北地區物流宅配，「人生海海蔬果專車」並於今（7／5)日上線開賣。

「人生海海蔬果專車」蔬菜箱以一般家庭常用的蔬果類為主，葉菜類約15款、花果類約20款、根莖類約10款、菇菌類近10款、蔥薑蒜辣類近10款、佐料類10款以上，以及胡同精選的肉品等聯名商品，其中更有綜合水耕蔬菜鑽石盒、水耕羽衣甘藍鑽石盒、台梗九號米、產銷履歷豐水梨等來自台中東勢、南投信義等專業農家耕作特色蔬菜。

坊間蔬菜箱多是制式規格，「人生海海蔬果專車」蔬菜箱則有「自由配」與「主題蔬菜箱」二類。其中「自由配」沒金額限制，消費者可自由選配結成箱。「主題蔬菜箱」有三款，以燒烤、火鍋、燉煮的不同烹調方式搭配適合的蔬菜與肉品組合，蔬菜品項會依小農供應內容異動，價格亦隨食材內容調整。

「人生海海蔬果專車」蔬菜箱有以蔬菜、肉品搭配的「燉煮蔬菜箱」、「鍋物蔬菜箱」、「燒肉蔬菜箱」。其中「燒肉蔬菜箱」不只匯集了肉品與蔬菜，更將獨家的胡同烤肉醬、胡同椒鹽一併附上，在家就能直接享用胡同燒肉美味。

為新品牌上線催買氣，即（7／5）日起至7／18日止，凡於「人生海海蔬果專車」賣場消費不限金額就送牛排，每筆訂單限送乙份，另外8／31前只要消費即可享有抽萬元現金紅包機會。

「FoodSeason 食時可樂」推出多款搭配好的「防疫蔬菜箱」，裡面裝著小家庭三日份的新鮮蔬菜，家常料理常用到的「熟悉篇」內有高麗菜、木耳、洋蔥與搭配好的蔥薑蒜。補充鐵質最需要的「鐵多多篇」，內含紅鳳菜、菠菜、地瓜葉等多款深色蔬菜，或者是可隨中西餐搭配的「繽紛篇」，內容包括秋葵、牛番茄、紅黃椒、青花椰菜等，多款顏色蔬菜都讓自煮生活與餐盤上更豐富。

六福首選蔬菜箱，透過「六福美饌」美食網站下訂，由五星採購及主廚專業選材，內含蔬菜類4~5項、根莖類3~4項、菇菌類2項等三大類新鮮蔬菜，如芥藍、龍鬚菜、高麗菜、絲瓜、黃／紅甜椒、南瓜、洋蔥、牛蒡、美白菇、杏鮑菇等當令新鮮蔬菜，隨機搭配出貨，限量100組，於週五出貨，民眾可選擇前往台北六福萬怡酒店或一禮烘焙門市自取，。

摩斯漢堡為消費者能輕鬆買到多樣新鮮蔬菜，在「摩斯安心點」中 列入各種蔬菜，其中「蔬果任選A＋B」，有智慧農場蔬菜、高麗菜、雞蛋、番茄、洋蔥、萵苣與檸檬，以及舒肥嫩雞胸等食材，客人可以在A區或B區分別四選一。另外，「健康生活組」與「蔬果澎湃組」中亦都有蔬菜。