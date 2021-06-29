苗栗縣汶水國小棒球隊小朋友們收到棒球裝備袋很開心。（威威巖娛樂提供）

徐若瑄和媽媽感情好，常常一起做公益，愛心不落人後。（資料照片）

徐若瑄日前在IG限時動態po了和苗栗縣汶水國小棒球隊小朋友們的合照，小朋友們開心感謝徐若瑄的物資捐助，其實徐若瑄為了鼓勵偏鄉孩子，已經贊助支持這間學校長達14年。而目前人在新加坡的徐若瑄，有感台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，也跨海和媽媽集資112萬，一起捐贈快篩劑共5100劑，並且將在7月再捐3000件隔離衣給前線醫護人員。

徐若瑄經紀人表示，汶水國小是徐若瑄媽媽的母校，現任的棒球隊教練是徐若瑄的舅舅，所以她可以很直接理解該校球隊最迫切的需求，徐若瑄去年為所有隊員們設計製作球衣，今年初捐贈投球練習器，又贊助小球員們棒球裝備袋。為了鼓勵孩子們能快樂運動，徐媽媽擔任社團法人原住民國際藝文產經交流協會理事長後，協會每年會舉辦原鄉盃國際軟式少棒錦標賽，但今年因疫情影響延宕。

徐若瑄有感台灣疫情嚴峻，也和擔任國際傑人會世界總會總會長的媽媽一起集資112萬，捐贈快篩劑共5100劑，包括贈予新北市的2600劑、桃園市的1300劑，以及苗栗縣的1200劑，7月還將捐贈3000件隔離衣給前線醫護人員。