吉安鄉吉安國小今早的接種狀況，現場仍有空位，且長者皆井然有序地坐在位子上等候接種。（羅亦晽攝）

吉安鄉吉安國小接種站門口，僅剩等候長者接種的家人。（羅亦晽攝）

花蓮縣衛生局因現場搶打殘劑一事被罵爆，今改為網路預約，不過早上8點開放後，7個接種站的7劑名額遭秒殺。（羅亦晽翻攝）

今天是花蓮縣內長者接種莫德納疫苗第二天，由於昨日的疫苗之亂，花蓮縣衛生局趕緊通知接種者於固定時間前往接種站接種，以致花蓮市與吉安鄉今早不見大批人潮在烈陽下等候，且接種座位仍有一半以上的空位，不過殘劑仍是僧多粥少的狀況，預約時間一到，7劑的名額即遭秒殺，沒搶到的民眾嘆「比返鄉車票還難搶」。

花蓮市與吉安鄉的大型接種站分別位在中華國小與吉安國小，由於昨天接種現場太過混亂，民眾抱怨連連，衛生局趕在昨晚通知今明2天欲接種者前往施打疫苗的時間，讓2處今天早上皆不見大批人群在烈陽下等候的狀況。

許多村里長今早也在現場協助村里民核對相關資料，接種流程順暢許多，而長者也在家人陪同下，井然有序地進入接種站內，等待醫護替自己注射。

吉安國小今預計將有650位長者接種，吉安鄉衛生所主任莫納瓦旦表示，昨天已有先到現場觀摩，將不足之處記錄起來，由於縣長徐榛蔚指示「不能等、不能曬、不能站」，因此同仁一早也提前到場準備，盼能讓民眾等候時間少。

在吉安國小接種完畢的張奶奶說，昨天看見媒體報導接種站的樣子，讓今天預約接種的她有些擔心，所幸早上前往時醫護人員在門口協助自己核對、填寫資料，讓自己很快能打完疫苗。

今天負責中華國小接種站的花蓮市衛生所護理長唐慧芬說，今天採時段分流接種，上午8點至10點為電話預約者，10點至11點半才是網路預約者，目前接種狀況都在掌握之中，人數沒有特別多或少，早上預計接種300人，下午則預計400人左右，上午8點到10點多已施打100多人。

不過今天上午仍有5、6名長者早上7點多就在門口等候，唐說，同仁在準備流程時，有先開放讓長者們入內吹冷氣等候，8點時間一到則開始替他們接種。

另外，昨天排隊搶打殘劑一事被民眾罵爆，花蓮縣衛生局今改為開放網路預約，沒想到早上8點開放時間一到，30秒內竟有近千人預約，7個接種站的7劑名額遭秒殺，且最快預約成功的時間為「8：00：03」，讓8點就守在電腦前林小姐說，以為自己的速度已經夠快了，沒想到自己還是排在90幾名，「簡直比返鄉車票還難搶」。