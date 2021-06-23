北農54例群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲等人23日凌晨4時許突襲北農，陳時中建議直接進行PCR採檢，並要北市衛生局落實疫調與匡列。北市府則說，若只做PCR恐怕無法順利在24日凌晨就讓相關從業人員取得證明，且22日晚間與陳時中也討論過，不懂為何要捨棄快篩？

陳時中指示，在鄰近北農第一果菜市場的萬大國小，以及在第二果菜市場內的適當處所，均設置篩檢站，以提升篩檢意願，為加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

北市府副發言人黃瀞瑩則說，北市從成立快篩站開始，到文化大學、壹電視、東吳大學相關機動快篩隊，都是快篩加PCR，因農委會下令24日要先取得快篩陰性證明，才能進場，若只做PCR恐無法順利在24日凌晨，就讓相關從業人員取得證明。

黃瀞瑩說，為讓北農相關從業人員在24日順利取得證明，北市23日採取與新北市22日相同的模式，以快篩的方式加快速度，讓所有北農的相關從業人員取得證明，對於這樣的做法，22日晚間也與陳時中部長的會議中，有討論決議。

黃瀞瑩表示，謝謝陳部長的建議，北農目前已陸續施打疫苗，聯合醫院團隊也將進駐北農三周，密切監控所有承銷商、攤商、員工的相關狀況。

北市府發言人陳智菡說，感謝部長關心北農狀況，看現場應會有更進一步了解，北農確診案例是從5月至今所累積的數字，不像外傳這麼誇張，至於陳部長建議「捨快篩直接做PCR」 ，北市府目前是快篩與PCR同時進行，不太了解為何要捨棄快篩，只採PCR？