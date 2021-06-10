端午連假即將來臨，基隆市文化局為防範人潮群聚，除了所有公共圖書館、文化館舍與文資點暫停服務外，即日關閉所有戶外開放型文資點，包括國定古蹟二沙灣砲台、大武崙砲台、槓子寮砲台、獅球嶺砲台及北白川宮能久親王紀念碑等，以維護市民安全。

文化局長陳靜萍表示，因應疫情發展，轄管室內文資點已於5月12日關閉，這次再提高防疫力道，各開放型文資點及砲台區出入口將進行警示並封閉，同時相關工程施作現場落實防疫規範、加強防疫宣導、張貼防疫措施告示牌並同步更新最新防疫資訊。

陳靜萍說，三級警戒期間台灣各地仍傳出零星戶外群聚案例，防範未然及迎接即將到來的端午連假，呼籲市民朋友避免進行非必要的跨區移動，連假期間也應避免群聚在本市各文資據點。

此外，陳靜萍指出，文化部「藝文紓困4.0」已同步開跑，鼓勵基隆藝文事業團體或個人上網進行了解，期盼減輕疫情對藝文產業造成的衝擊，文化局也將加強協助輔導。

(中時 )