桃園高齡接種次日，84歲以上至87歲民眾16日開始施打，有別於首日壅塞，陽明高中、慈文國中、大有國中等接種站不論採宇美町式施打，或以傳統施打法都未造成場內外的壅塞，更有民眾直呼接種站秩序「比預期好很多很安心」。

為提升國民免疫力，第2波對象為84至87歲民眾的高齡接種在16日也正式開打，陽明高中接種站表示，這次接種仍接續15日作法採宇美町式，長輩不動醫護人員就近施打的方式接種，並增設約15名行政人員協助資料填寫，讓施打速度相當快，上午9點即施打近400位，強調施打效率相當順暢。

相較於陽明高中接種站宇美町式的施打法，大有國中接種站則仍採取傳統施打法，由民眾移動至醫師問診區再由護理人員協助施打，大有國中站指出，16日人潮確實較多，所以也增設20多個觀察區供民眾休息，保持人潮暢通，並強調，不論什麼模式，醫護行政團隊間的配合才是紓解人潮最佳的解方。

大有國中站補充，16日有部分民眾家人雖年齡未達16日標準84歲，但仍為81歲以上符合資格的民眾，為避免同個家庭頻繁前往接種站，現場也協助同個家庭一次施打，減少民眾不必要的移動。

慈文國中接種站亦保持傳統施打法，接種站表示，有鑑於15日有大量輪椅使用者，16日特別增設輪椅專線，供輪椅使用者優先問診並接種，場外亦配有帳篷供民眾休息等待叫號，相較16日，慈文國中站強調人數雖增多但確實更順暢。