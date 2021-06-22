雲林縣發生首例母親疑似接種疫苗後餵母乳導致女嬰死亡的案例，死因是否與疫苗相關仍待調查，台大醫師表示，AZ疫苗的腺病毒會留在施打部位，照理來說不會感染給嬰兒，很有可能是「嬰兒猝死症候群」所致，具體原因需要進一步查驗才知道。

隨著國內到手疫苗增加，各縣市開始加緊施打以提升疫苗覆蓋率，但雲林卻傳出一名母親疑似接種AZ疫苗後餵兩個月大女嬰母乳，但女嬰卻在今(22)早猝死的不幸事件，是否與接種疫苗有關，須待進一步查驗釐清。

台大兒童醫院院長黃立民表示，施打AZ疫苗後，腺病毒會留在施打部位附近的肌肉與淋巴組織，基本上是不會感染的，就算被感染也不會馬上死亡，最可能的原因是「嬰兒猝死症候群」，也就是嬰兒從出生到一歲之間會突然死亡，機率是千分之一，這是自然的現象，因此從學理上來看因為疫苗而死亡的可能性不太相干。

此外，雖然指揮中心開放孕婦到第八類公費接種對象，但此消息一出讓許多哺乳媽媽相當害怕，尤其台灣在接種新冠疫苗的資料不足，但根據美國統計，數萬名孕婦施打的疫苗為mRNA疫苗(如莫德納、BNT／輝瑞)，是否接種mRNA疫苗會更安全？

黃立民指出，國內有孕婦接種疫苗的臨床試驗，但結果還沒出來，目前看到的是美國幾萬名孕婦在施打mRNA疫苗後的追蹤所做的統計，有效性還在研究當中，但在安全性上已經被歐盟和美國CDC承認，至於在哺乳媽媽的施打建議部分，目前沒有特別禁忌。