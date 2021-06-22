孕婦昨被列為公費接種疫苗第6類實施對象，即起開放接種，不過，原本規定，同時為第一至第三類接種對象的孕婦才能選擇疫苗廠牌，如果是一般孕婦則只能選擇AZ疫苗，引起民眾關注，不少縣市首長紛紛喊話讓孕婦打莫德納疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心今突改口，孕婦可以從目前供應的疫苗種類擇一接種，並依其接種劑次及時程完成。

指揮中心昨將孕婦列為第6類公費疫苗接種對象，發言人莊人祥昨表示，孕婦可以打AZ疫苗，至於莫德納疫苗的部分，如果是符合第一類至第三類別的孕婦，則可以依規定接種莫德納疫苗。

相關規定曝光後，不少縣市首長紛紛表態支持孕婦改打「莫德納」，高雄市長陳其邁說，疫苗餘額充足，高市6/23擴大開放所有孕婦都可選打莫德納疫苗；桃園市長鄭文燦也表態支持孕婦施打莫德納疫苗；新竹市今（22日）上午開放孕婦接種疫苗，並提供AZ和莫德納兩款可自由選擇。