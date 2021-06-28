《美麗島電子報》今（28日）公布最新民調顯示，在「誰最適合擔任下一屆總統」的部分，副總統賴清德支持度僅次於新北市長侯友宜。不過，資深媒體人黃光芹指出，賴清德曾透露自己難插手防疫，但現在執政黨沒有屬住病毒入侵，反而忙著甩鍋，讓她不禁感嘆「覆巢之下，豈有完賴？」

黃光芹今在臉書上表示，「覆巢之下，豈有完賴？」，並指前立委沈富雄日前曾在網路節目《雲端最前線》節目中爆料，他之前協助購買疫苗，前往總統府，見到的是副總統賴清德，但賴卻向他坦誠，以現在的身份，實難插手防疫。

黃光芹指出，英國變種病毒長驅直入，大魔王Delta病毒台灣也沒有守住。台灣疫苗巨缺，實在沒有繼續托大的本錢。許多時候，執政黨誤以為台灣就等於民進黨，其實是很大的誤會，除了網軍之外，檯面上瘋魔的政客丶政治醫生和政治打手，依舊猖狂。他們是要趕走誰？只為維持基本盤？他們似乎忘了，防疫對抗的是病毒，若把政治異己當成頭號病毒，把防疫不力的鍋，全部甩在各別縣市長頭上，反而無力迎戰真正的魔頭，「憑什麼大聲？憑什麼耍狠？受害的百姓，遲早會反撲」。

黃光芹直言，老百姓撐得很苦，就快撐不下去了，此時看到政治醫師不像醫生，每天都在搞政治鬥爭，她忍不住直言，「呲牙咧嘴，好看嗎？還有，都什麼時候了，還忙著幫我們找女婿，此時我們不需要乘龍快婿，而是能斬妖伏魔的乘龍快刀，連陳時中都不神了，還繼續造必勝神話，也是自慰、自嗨的一種」。

黃光芹也說，防疫戰打到最後，若損兵折將，每況愈下，打不倒敵人，卻反令賴清德躺著也中槍，民進黨豈不損失大了？難不成真要棄賴保陳？「打不死他的，必使他更強大！民進黨諸君，不會連這個道理都不懂！」