65以上長者「莫德納」疫苗大型接種站的施打日期、時間、地點表。（金門縣府提供）

65以上長者「莫德納」疫苗大型接種站的3天作業規畫情形。（金門縣府提供）

金門莫德納疫苗施打對象順序。（金門縣府提供）

金門獲中央配發莫德納疫苗5040劑，預計7／1空運送達，縣府將再次採用雙軌制自7／2起開打，預計3天完成接種作業。縣府呼籲鄉親踴躍施打，進一步提高全島疫苗覆蓋率。

楊鎮浯縣長表示，第1軌是在金城、金寧、金湖、金沙4鄉鎮成立大型接種站，為地區65歲以上長者服務，烈嶼鄉則由衛生所專責。第2軌的對象為孕婦及第1-5類、第7類及第9類，可事先至衛生福利部金門醫院預約。

楊鎮浯縣長強調，由於莫德納疫苗的保存期限較短，7月2日再度啟用4鄉鎮大型接種站，以加快施打作業，提高地區覆蓋率。

楊鎮浯縣長強調，由於莫德納疫苗的保存期限較短，7月2日再度啟用4鄉鎮大型接種站，以加快施打作業，提高地區覆蓋率。（金門縣府提供）

金門AZ疫苗接種，今天開放第10類（50歲-64歲）接種，照原訂規畫至全縣9個合約院所施打，一早就湧進預約施打人潮。（金門縣府提供）

至於原先配發的AZ疫苗，今天開放第10類（50歲-64歲）接種，照原訂規畫至全縣9個合約院所施打，一早就湧進預約施打人潮。6／28共計接種525人，且未來3天也幾乎都約滿，衛生福利部金門醫院已加開門診，希望接種作業可以更加順利。

楊鎮浯再次向鄉親呼籲，不管是莫德納，還是AZ的疫苗，打疫苗可以保護自己和別人，對金門也是一種保障，希望鄉親踴躍接種。

縣衛生局也說明，因中央分配莫德納疫苗的數量有限、接種率也不易估算，這波符合資格，堅持要打莫德納疫苗的鄉親，若沒打到也不用擔心，中央將視金門縣接種情形，再進行第2階段分配，數量為2660劑，符合資格對象可自行預約接種。