遊戲橘子攜手Kakao Games共同營運的韓國小說IP同名手遊《月光雕刻師》，即將推出全新改版【薪火傳承】，開放全新職業「煉金術師」，並因應新職業強勢登場，同步推出「職業變更」系統，幫助玩家無痛轉換職業！同時，遊戲內一舉開放全新副本【米爾坎塔】、全新強化系統【雕刻品】、全新【成長計劃】將帶給玩家多元遊戲內容！為歡慶改版，官方也規劃五大獎勵活動，讓玩家可輕鬆享受豐富回饋。此外，為響應端午節佳節，遊戲內也限時舉辦「粽子南北大戰爭」活動，參加活動的玩家不只能得到屬性BUFF，活動結束後全體玩家皆能獲得獲勝陣營的活動紀念稱號，請冒險者們鎖定官網及粉絲團，關注最新活動資訊！

薪火傳承改版影片

新職業「煉金術師」強勢登場！同步推出「職業變更券」&「裝備轉換」系統

《月光雕刻師》全新職業「煉金術師」可藉由裝備不同屬性的燒瓶，來讓普通攻擊帶有毒、冰、雷、火等不同的屬性，在攻擊時，可弱化敵人、強化自己，更擁有許多能夠讓戰況對自己更有利的專屬技能，可視為具備高戰鬥能力的法師類型職業。

因應新職業煉金術士推出，為幫助老玩家輕鬆體驗不同職業的遊玩樂趣，官方也規劃了「職業變更券」以及「裝備轉換」系統，Lv.100以上的玩家可使用「職業變更券」將角色職業變更為其他職業，使用後，角色的屬性點將全部初始化，供玩家重新分配，而裝備也不用重新準備，可運用「裝備轉換券」將特定裝備轉換成相同階級，其他系列的同部位裝備。

練功、變強更輕鬆！新副本、新強化系統、新成長計劃系統推出！

全新副本【米爾坎塔】正式推出，Lv.80以上的角色，即可入塔進行挑戰！【米爾坎塔】共有150層，有每日入場次數限制，玩家需在限制時間內達成通關條件，才能前往下一樓層，通關後依據不同的層數可獲得金幣、消耗品、強化道具與月光石等豐富獎勵，而在塔中死亡或是沒達到通關條件時，雖然意味著任務失敗，但不會受到經驗值懲罰，玩家可以放膽挑戰！

全新推出的【雕刻品】系統，可透過鑲嵌雕刻品幫玩家強化戰力，雕刻品還能進行升等、強化、合成，大幅提升角色素質。

【韋德的成長計劃】系列任務，自Lv.20起至Lv.100，每10級將開放特別成長任務，完成任務即可獲得大量成長資源，讓玩家能更充分的體驗遊戲。

歡慶改版！五大上線活動熱烈進行中！

為慶祝改版，同時也回饋玩家對遊戲的支持，今日維護開放後，共有下列五大活動可參與。

※改版紀念點名活動

今日維護開放至下次改版前，登入就能領取七份獎勵，其中包含稀有雕刻陶瓷罐、雕刻品強化保護石等遊戲內必備素材。

※強化機率提升活動

今日維護開放至6月30日23:59，每週五、六、日強化成功機率加成1.3倍、強化費用減少50%。

※新伺服器開放紀念活動

今日維護開放至下次改版前，每日12:00~16:00 / 20:00~24:00，新伺服器將開啟全伺服器BUFF，可增加經驗值獲得200%、金幣獲得量50%、道具獲得機率10%。

※200日紀念【托洛切特的祝福】活動

為慶祝遊戲即將迎來上線200日，將會持續常態開啟【托洛切特的祝福】活動。每天完成任務，可獲得【托洛切特的祝福】增益效果24小時，可大幅提升等級20開始至200級的經驗值獲取量。

※煉金術師紀念HOT TIME

今日維護開放至下次改版前，每日12:00~14:00 / 20:00~22:00點，全伺服器開啟經驗值提升50%、金幣獲得量提升50%的全體BUFF，BUFF效果可疊加。

南北粽子大戰爭！參加趣味競賽即可獲得紀念稱號！

為慶祝端午佳節，官方特地將社群上的「南部粽、北部粽之爭」搬到遊戲中，設計出趣味活動。今日維護開放至6月30日 23:59，玩家將會接獲專屬粽子戰爭任務，玩家可在「南部粽」、「北部粽」選擇支持的陣營加入。活動期間收集活動道具「竹葉」，即可製作「南部粽」或「北部粽」兩種料理道具，食用後可增加飽足度並獲得限時屬性BUFF。另外，在活動時間內，製作較多粽子的陣營將勝出，活動結束後，全體玩家皆可獲得勝出方的稱號以及活動紀念稱號、快來加入戰爭吧！