中央流行疫情指揮中心從5月中旬將全國升為三級警戒，並要求多個行業停業、餐飲業停止內用重創勞動市場，據勞動部統計指出，今年5月新登記的求供倍比（每一位求職者有幾個工作機會）為近10年來次低、僅次於去年，勞動部官員表示，5月求供倍比下降主要為受到疫情影響，6月可能會再下滑。

據勞動部統計指出，今年5月求供倍比僅有1.73為今年最低。勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，5月全月求供倍比下滑主要為5月中旬後疫情爆發，預估6月會再下滑。

至於5月失業給付初核人數僅有5366人，為近年來單月新低，陳世昌表示，主要是如要領取失業給付，失業的勞工要先去公立就業服務機構辦理求職登記，並且在14天內無法推介就業或安排職業訓練才能領取，而我國5月15日宣布全國三級，就算當天遭資遣的民眾、當天前往公立就服機構失業認定，也要經過14天後才能領取，因此未能在5月的失業給付顯現，預估會在6月才會增加。

勞動部勞動力發展署日前也宣布，只要國內任一地區疫情警戒標準仍達第三級以上時，民眾即可透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。