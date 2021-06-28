陸軍五八四裝甲旅一名上士，108年放散步假晚間回營後，部隊實施尿議篩檢，遭驗出Ｋ他命陽性反應，經複驗後仍呈現陽性反應，經召開人評會後，軍方核定將該名上士撤職，並停止任用五年。但上士主張自己吸食的是三級毒品，軍中並無明確規定刑責卻遭到撤職，侵害其工作權，上訴行政法院撤銷處分。最高行政法院認定，如果軍人在操作武器時毒癮發作，衍生危害不堪設想，若具有指揮權時更恐造成重大傷害，因此軍人工作權的要求應退居其次，駁回其上訴。

根據判決書記載，該名上士為砲兵營營部及營部連組長，因民國108年1月30日外散後返營實施尿液篩檢，呈愷他命陽性反應，復經國防醫學院三軍總醫院以108年2月14日複驗確定。

五八四旅立刻於108年2月27日召開懲罰評議會後，於3月14日核定上訴人撤職，停止任用5年之懲罰，自108年3月14日零時生效。但該名上士不服，提起訴願。

法官查出，五八四旅召開評議會，上士自承吸毒3次，役前1次、役中2次，因此認定毒品再犯率極高，國軍堅守國軍風紀之維護，核予撤職處分，並停止任用5年，未逾越法定裁量範圍，亦無裁量濫用情事，已考量上訴人違失程度所為之適切懲罰，於法並無違誤，

法官更強調，部隊為武裝聚合體，軍人有高度服從命令之要求，一個部隊成員之失能致未貫徹命令，無論是否出於故意或過失，均可能造成全體成員付出生命之後果，戰爭成敗立即影響整個部隊之生存，較諸於公務人員之主管，部隊指揮官對於戰爭成敗、同袍生命負有更大、更迅速且更直接之責任，其對於賞、罰之反應必須迅速，始能貫徹紀律之維持、達到作戰之目的，「民主」、「工作權」之要求不得不退居其次，部隊成員與國家之特別權利關係，因此更甚於公務團體，部隊因而就若干違規行為，自行訂有特別嚴格之懲處，只要不違背指揮權之特質，尚非法律所不許可。

又涉毒人員因缺錢購毒，鋌而走險涉法情況亦將造成全體民眾心生恐懼，致國家為毒品氾濫情事投入大量金錢與人力防制，部隊所有成員既為保護國家及人民目的存在，於人員素質要求即應從嚴從慎，以維國安及部隊戰力。部隊人員從事軍械武器操作任務，操作人員如於毒癮發作時持槍械運動，所生危害不堪設想，如為指揮幹部者，於毒癮發作時下達命令，亦終將造成全軍更大傷害等情，因此駁回上訴，全案定讞。