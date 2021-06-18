陸軍六軍團153旅一名女士官，去年在營區內與一名已婚呂姓上士喝酒，喝完一杯梅酒不久就醉倒，呂男趁她不醒人事，予以性侵、偷拍，女士官事後到醫院驗傷，下體果然驗出呂男的染色體，呂男遭軍方汰除後，判決日前出爐，趁機性交罪部分處1年10月徒刑，竊錄身體隱私部位罪判刑3月，兩罪均緩刑3年，可易科罰金。

據了解，去年6月間一晚，女士官先喝過酒，再於寢室與30歲呂男續攤，不料一杯酒精濃度24%的梅酒下肚，就醉倒在床不省人事，呂男見狀趁機硬上，還拿手機錄下過程，小美趁呂男得逞後離開，立即打電話向家人與連長求救。

女士官到醫院驗傷、報警，這起軍中性侵案才曝光，驗傷結果，院方果然在女士宮的下體驗出呂男的染色體，性侵女士官事證明確，呂男遭軍方汰除後，還被女士官一狀告上法院，吃上性侵官司。

法官認為，呂男沒犯罪紀錄，一時衝動下無法控制個人情慾，但念在坦承犯行及悔悟，並與女士官和解，因此依趁機性交罪判處1年10個月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月，皆可易科罰金，兩刑均緩刑3年，另需到指定機構及團體，提供60小時的義務勞務。

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