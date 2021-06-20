1名桃園女子日前確診新冠肺炎住院，突然收到1名男姓友人關心，對方說要送1款「含氫分子」的水給她，稱有特殊療效；女子當下相當感動，認為遇到暖男，沒想到日後康復，她竟收到對方請款2793元，才知1罐水竟要價133元；女子家人痛批對方趁火打劫，據悉男子後來遭網友肉搜，才急忙PO文道歉並不再討錢。

1名女子在臉書「爆料公社」發文表示，她的妹妹日前確診新冠肺炎，而1名友人突然傳訊息對妹妹說「可以拿東西給你嗎？」「不要跟我客氣，都什麼時候了」，對方稱該東西是一種含「氫分子」的水，能夠消除身上自由基；而她的妹妹當下對於友人的暖舉相當感動，「不用這麼暖，我有點感動」。

不過誇張的，日後該名友人竟傳來訊息說「如果妳現在沒有收入的話，這2793元就不急著還我」，開始向對方索討該物品的錢，之後還嗆說「妳不想付錢，當下可以就跟我說」、「妳最好打電話來跟我說清楚」；事後原PO氣炸表示，該友人硬要「送」每罐133元的含氫水，之後還強行收錢，「這種趁火打劫的行為，欺負無助的人」。

1名桃園女子日前確診新冠肺炎住院，突然收到1名男姓友人關心，對方說要送1款「含氫分子」的水給她，稱有特殊療效，沒想到日前竟向她收錢。（圖／翻攝自爆料公社）

1名桃園女子日前確診新冠肺炎住院，突然收到1名男姓友人關心，對方說要送1款「含氫分子」的水給她，稱有特殊療效，沒想到日前竟向她收錢。（圖／翻攝自爆料公社）

不過之後該名友人就在同樣社團上張貼道歉啟事，並說已深刻反省，不會向對方收錢，希望網友們不要再肉搜他的資料；不過大批網友仍不領情，留言罵「滿滿的套路耶，先說用送的，然後東西到了還要人家乖乖喝，才說要付錢」、「上線做到這樣也是可憐，強迫推銷」、「原以為是暖男，收到請款單後才知道是直銷男。」