從祕魯返國的確診祖孫將「印度Delta變異株」傳入枋山社區，至今包含他們2位共6人染上Delta，其他相關6名確診者的病毒株尚待基因定序，而稍早屏縣府證實，原在枋山居家檢疫的祕魯祖孫曾因倒垃圾而與鄰居打招呼，但雙方有保持社交距離且戴口罩，是否有違反居檢規定尚待釐清。

屏縣府指出，疫調過程中，案「14407」（枋山阿嬤）自述她在家門口放置垃圾時，剛好案「13332」（祕魯阿嬤）也拿垃圾出來，他們有打招呼但馬上各自進入屋內，期間他們相隔1至2公尺，且都有戴口罩，而至於是否不實或違反規定，尚待釐清。

6月6日從祕魯返國的祖孫（阿嬤、男孫），到枋山居家檢疫，結果在檢疫期間確診，並傳給同為親戚的鄰居枋山祖孫（阿嬤、男孫）與1男同居人，而後該男同居人叫計程車搭乘，使得該司機也染疫，並傳給母親、妻子、看護與3名友人。

而經基因定序，祕魯祖孫、司機、乘客、枋山祖孫等6人的病毒株確定為「印度Delta變異株」，其餘確診者尚待檢驗結果。