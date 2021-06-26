祕魯返台祖孫引爆屏東檢出6起Delta變種病毒感染，外界憂心南部疫情是否即將失守，疫情指揮中心證實此為本土群聚後，鄉民一看到關鍵字「印度變異株」，在PTT刷整排怕爆，直呼「大魔王來了」、「南部GG」。

指揮中心今(26)日證實，除了自秘魯返台的祖孫被檢出感染Delta變異株外，他們短暫接觸的鄰居、鄰居友人、鄰居家人，以及鄰居搭乘的白牌車司機都檢出Delta變異株。指揮官陳時中表示，這波本土群聚以Delta為主，其餘的基因定序還在進行，相關接觸者擴大匡列中。

消息一出，PTT鄉民怕爆，有網友表示，「屏東祖孫倆確認是印度變異株，其他接觸確診者還在釐清基因定序中，完蛋了，印度變種已經入侵了嗎？」。

由於印度Delta變異株已在多國傳出大規模感染，恐引爆新一波疫情，網友對於關鍵字「印度變異株」超害怕，紛紛回應「大魔王來了」、「嚇屎肥肥了」、「快逃」、「病毒空降中」、「GG了」、「血流成河啦」、「怕爆」、「大震驚欸」、「要從南部反攻了嗎？」、「南部醫療撐得住嗎？」。

根據指揮中心公布，這波由境外移入衍生的本土疫情累計12人確診，秘魯返台的祖孫確診後，鄰居的親友、鄰居友人搭乘的白牌車司機，以及白牌車司機的家人、友人紛紛染疫。指揮中心表示，這波群聚到目前為止共6人檢出Delta，除祖孫2人(案13332、13333)外，鄰居（案14407）、鄰居之孫（案14408）、鄰居同住友人（案14409）、白牌車司機（案14298）都檢出Delta變異株。