為圍堵印度Delta病毒擴散，中央流行疫情指揮中心1日指引屏縣府強化枋寮醫院防疫措施，持續停止門急診、院內病患不得隨意外出；而縣府也決議將枋寮鄉3座篩檢站的開設時間延至2日，再度呼籲14至26日曾到過枋寮醫院急門診的民眾，務必把握時間前往篩檢，另3日起全鄉大消毒3天。

屏東縣長潘孟安指出，考量病毒頑強，必須料敵從寬，枋寮國小、東海國小以及建興國小3座篩檢站，原訂開設到1日，將延長ㄧ天到2日才結束，篩檢對象除了枋寮鄉、春日鄉民及擔心有重複足跡民眾外，14至26日曾到過枋寮醫院急、門診的民眾，收到簡訊通知後，務必前往篩檢站進行PCR檢測，當天篩檢結束後，環保局也將進行校園大消毒。

此外，為強化落實環境消毒作業，環保局將配合國軍於3至5日，出動清潔消毒人員及車輛，兵分多路進行3天全鄉的地毯式消毒，以降低疾病傳播風險。

至於中央流行疫情指揮中心的指引公文指出，針對枋寮醫院採取強化防疫措施如下：1、持續停止門急診及院內病患不得隨意進出。2、另原先已收治病人若有出院需求，應先通知衛生局開立自主健康管理通知書，持續追蹤關懷出院病患14日。3、加強員工、住院病患及陪病者進行健康監測，於PCR採檢後第5至7日再次篩檢。4、強化落實全院環境清潔消毒作業，且於清消後進行環境採檢，以降低疾病傳播風險。5、儘速完成枋寮醫院於110年6月14日至26日所匡列的門急診、病人及陪病者進行PCR檢測。