南投縣衛生局26日於竹山鎮桂林里夜市廣場篩檢310人，其中309人為陰性、快篩陽性1人，送往集中檢疫所收治中。（南投縣衛生局提供／陳世宗南投傳真）

南投縣新冠肺炎26日零確診，衛生局在竹山鎮設置社區篩檢25日起兩天，快速篩檢總計522人，其中1人快篩陽性，立即到醫院進行核酸檢測(PCR)，採檢結果為陽性。衛生局強調，個案目前無症狀送往集中檢疫所收治中；詳細情形以中央流行疫情指揮中心27日公布為準。

衛生局醫政科長陳淑怡說，6月22日公布確診個案(編號14224)，是住竹山鎮66歲女性，和確診者(編號14227)在宗教上是道友；特補她6月18日公共活動史，曾到中國書局、竹山郵局、全家便利商店竹山文化園店等。衛生局已通知環保局完成清潔消毒及工作人員自我健康監測。

衛生局表示，因竹山鎮有(編號14224)確診個案，該局於25、26日兩天，分別在竹山雲林里三月寶宮、桂林里夜市廣場篩檢，25日篩檢212人，全為陰性，26日篩檢310人，其中309人為陰性、快篩陽性1人，目前到醫院進行核酸檢測(PCR)，送往集中檢疫所收治中。

陳淑怡指出，南投縣累積獲配送AZ疫苗數共4萬600劑，接種人數3萬5692人，完成率87.9％，占南投縣18歲以上人口比例8.4％。剩餘的4908劑開放第6類75歲以上長輩及孕婦接種，因南投縣累計已有8人疑似接種疫苗後死亡，造成長輩接種意願不高。

中央25日宣布疫苗殘劑開放施打，南投縣部分醫院已受理登記。衛福部南投醫院因名額有限，早已額滿；南投基督教醫院，首日開放就超過200人登記，惟殘劑數量極少，評估打完200多人得花100天，因考量實際情況後已經暫停受理。

陳淑怡強調，中央流行疫情指揮中心，宣布7月1日撥配南投縣莫德納疫苗，衛生局刻正規畫透過大型接種站、縣內8家醫院及各鄉鎮衛生所，採分齡、分流接種；本批次可接種年齡層縣政府將於27日公布。