我國新冠肺炎疫情嚴峻，網路也流竄大量疫情不實訊息，近日傳出新竹某社區確診者任職新竹榮總、彰化里長確診等，均為不實訊息，法務部調查局溯源偵辦，發現2則假訊息分別由北部劉姓、黃姓男子及中部詹姓男子散布，約談3人到案後，將依涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送地檢署偵辦。

LINE近日謠傳「竹東台分院急診下來的...社區現在一堆穿兔寶寶裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了...」，並指稱確診者是在榮民看護的外籍新娘，新竹縣調查站查證確認確診者非外籍人士，該訊息恐誤導民眾、致生恐慌，溯源確認是北部劉姓、黃姓男子散布，2日約談2人到案，2人供稱訊息來源是友人轉傳及網路資訊，全案將移送新竹地檢署偵辦。

另一則在LINE上謠傳的訊息，指「彰化縣員林市三多里長夫婦發燒，彰化縣政府公告確診後可能感染南彰化大爆發疫情」，彰化縣調查站查證，確認里長並無確診，經溯源確認該訊息是中部詹姓男子散布，上月28日約談詹男到案，詹男供稱是將彰化疫情新聞連結，加上里長夫婦發燒等不實內容，未經查證即轉傳，全案將移送彰化地檢署偵辦。