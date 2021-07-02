北市環南市場新增41例，桃園市長鄭文燦表示，桃園5大市場不管公營民營約2200人已經完成普篩，目前都是陰性。此外產銷班、貨車司機也已經篩檢。此外果菜、肉品、魚市場、屠宰場已經造冊2330人打疫苗，「我們將保持最高警覺。」

鄭文燦表示，桃園曾有環南市場攤商因為附近攤商確診，他有警覺性，買了居家快篩試劑，檢驗陽性安排採檢確診，當時市府馬上疫調隔離。他也說，桃園5大市場，不管公營民營2200人已經完成普篩，目前為止都是陰性，另外產銷班、貨車司機，因為要到北農交貨也已經篩檢。

鄭文燦又說，如果批發市場風險提高，或者是說有確診個案，足跡跟桃園有明確關連，會進行必要隔離追蹤跟採檢，但是目前沒有確診個案與桃園批發市場有直接關連。此外批發市場從業人員，已經造冊完畢，提供給農委會，包括果菜、肉品、魚市場、屠宰場，共有2330位。鄭文燦說，北農事件之後，群聚感染大家都很關切，會保持最高警覺。