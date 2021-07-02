北市府1至3日針對北農、北漁、北畜、花卉及環南市場造冊的1萬3000多人進行PCR篩檢，北市府統計，1日篩完7413人，其中52人確診，環南市場就占41人、濱江市場（北農第二果菜批發市場）4人、萬大市場（北農第一果菜批發市場）2人、萬大國小5人：另外還有323人尚在等PCR結果出爐。