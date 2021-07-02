北市批發市場首日PCR篩檢7413人 52人確診 11:112021/07/02 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市批發市場首日PCR篩7413人，52人陽性確診。（北市府提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市府1至3日針對北農、北漁、北畜、花卉及環南市場造冊的1萬3000多人進行PCR篩檢，北市府統計，1日篩完7413人，其中52人確診，環南市場就占41人、濱江市場（北農第二果菜批發市場）4人、萬大市場（北農第一果菜批發市場）2人、萬大國小5人：另外還有323人尚在等PCR結果出爐。 環南市場爆41例確診 陳時中、柯文哲將同框視察 環南市場41人確診 侯友宜：將與台北市共同承擔 #PCR #北農 #批發市場 #篩檢 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中＋0中止 確診者感染源不明 十甲旺市場停業3天 09:432021/07/02 生活 桃園＋5 2例國軍醫院醫護家屬 04:102021/07/02 地方新聞 新北到宅快篩隊 成功阻斷傳播鏈 04:102021/07/02 地方新聞 《國際社會》疫情拉警報 韓每日確診創半年新高 10:522021/07/02 財經 環南市場爆41人確診 蘇貞昌急令陳時中到場掌握狀況 10:202021/07/02 政治 2次PCR及1次快篩 驗出陽性就做基因定序 千呼萬喚 今起入境終於全面普篩 04:102021/07/02 焦點要聞 喬友大火喪命43歲印尼女看護 Ct大於30死因還待解剖 08:272021/07/02 社會 林昶佐赴環南嗆柯文哲 反被市場會長洗臉「你什麼時候關心過了」 11:172021/07/02 生活 北市5大批發市場 拚3天完成PCR 04:102021/07/02 焦點要聞 北市環南市場失守爆41例確診 柯文哲：預料中的事 10:532021/07/02 生活 焦糖嗆「喊普篩是內鬼」 結果入境全PCR 鄉民酸：抓到了 07:182021/07/02 生活 生活熱門新聞 林昶佐赴環南嗆柯文哲 反被市場會長洗臉「你什麼時候關心過了」 - 生活 環南市場爆41人確診 與新北一橋之隔 侯友宜8字回應 - 生活 北市環南市場失守爆41例確診 柯文哲：預料中的事 - 生活 直播》環南市場41人確診急發警示簡訊 陳時中最新說明 - 生活 台中＋0中止 確診者感染源不明 十甲旺市場停業3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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