新北市廣篩政策奏效，侯友宜2日於防疫記者會宣布，新北7／1社區篩檢5123人，快篩陽性皆為0，「廣篩陽性0」，對於新北市的疫情持續穩定下降，是個鼓勵，也看到了一線曙光，我們有信心，一定要讓民眾回到以往的生活。

侯友宜表示，昨果菜市場、新北家禽合作社、三重湯城和大遠百都進行快篩，快篩結果都為陰性。但這是一場長期作戰，「一天的零，不會代表永遠的零，一天的數字高，也不會是永遠的數字高」，面對疫情，只有更謙卑，更努力，更提高警覺。

侯友宜說，針對新北家禽合作社，昨合作社進行快篩，624人皆為陰性，疫苗接種324人，由於家禽合作社是重要民生市場，因此一定要陰性、疫苗施打者才能夠入場，從業人員進到市場都要配戴口罩、面罩，每4小時清消1次、出入口設置車輛消毒池。

另，針對北市環南家禽市場休市，新北家禽合作社將全力支援北市，確保北部地區民生物資的供應，但若做不到防疫規定，嚴重者休市。

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