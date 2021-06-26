自今年5月16日起，檢疫所不再是只收住入境後須集中檢疫者，最新任務是收住確診者。（新營醫院提供／張毓翎台南傳真）

衛福部新營醫院檢疫所曾有移工住民入住後，情緒不穩定，哭鬧著要返國，疑似患有精神思覺失調症，所幸在醫療人員照顧下，漸漸好轉，隔離期滿後也順利離所。院方表示，去年所籌設2所檢疫所，每月收住約300位居檢者，隨疫情日益嚴峻，最新任務是收住確診者，同仁全力以赴，勇敢面對所有業務挑戰。

衛福部新營醫院去年4月、7月分別籌設2所檢疫所協助收治業務，自今年5月16日起，檢疫所不再是只收住入境後須集中檢疫者，最新任務是收住確診者。

收治作業包括一開始預計收住名冊、聯繫交通車運送、入住者下車引導，核對辨識身分、安全檢查及帶領至住所房間，後續須確認飲食禁忌、送餐服務。

後勤組人員須想盡腦汁購買符合移工住民需求的食物，住民常來自不同國家，說著不同國籍的語言，對檢疫所工作人員都是極大挑戰。衛生組人員則是透過翻譯軟體使用line傳送衛教影片及詢問狀況，每日監控住民的體溫變化及了解不適症狀。

院長陳明智說，面對疫情，全體團結分工、齊心面對，將檢疫工作做到滴水不漏，以嚴謹的態度為防疫把關，提供確實隔離安置措施、落實住民健康管理，全力防堵疫情擴散。