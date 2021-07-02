台大醫院東址病房傳出有確診者與非確診的混顧情形，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天解釋，會出現這樣的狀況主要是醫院當初在規劃時的設計，讓每一個病房單位都擁有一間負壓隔離病房，方便各類型病患的照顧與處置，現在正值疫情嚴峻時期，即便不是很理想也不建議立即改善，應待疫情過後再來檢討。

張上淳指出，當初台大醫院在設計負壓隔離病房時，是以每一個病房單位為基礎，讓各類型的病房都至少有一間負壓隔離病房，例如有開放性肺結核的病人，可以直接在該病房內的負壓隔離病室中處理，若是外科系的病人則在外科系的負壓隔離病房內照顧，心臟科的病人也有心臟科專屬病房內的負壓隔離病室可供使用。

張上淳說，台大醫院內的負壓隔離病房就是一個完全負壓的狀態，理論上沒有交叉感染疑慮，但這樣的收治方式仍然讓人感覺像是混住，說實在也不是很理想，可是在疫情期間，地方政府要求提報院內負壓隔離病房數量時，又不能忽略不報，因此現階段還是必須使用。

張上淳表示，先前疫情緩和時，不會輕易啟用這類型的負壓隔離病房，但現在疫情嚴峻，仍有使用上的需求，相關的檢討可以進行，但必須等到疫情過後才來討論。