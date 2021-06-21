在中醫診所擔任主任的張姓男子，4年前將安眠劑加入冰咖啡後讓診所女會計飲用，等她趁入昏迷後，載往汽車旅館加以性侵，歷審斥責張男誤導檢警偵辦方向，且犯後沒有悔意，依藥劑強制性交罪判刑10年，最高法院駁回上訴定讞。

50歲的張男聘僱被害人擔任診所會計，2017年11月9日晚間10點多，他在診所結束營業後，將含有苯二氮平類鎮定安眠劑藥物加入冰咖啡內，請女會計飲用，等她喝完後因藥力發作呈昏迷狀態時，張男將她載往汽車旅館。

張男趁女會計陷於不能抗拒之昏睡狀態，在汽車旅館房間內加以性侵，之後因女會計意識舉止有異，經其友人促其報警處理，經警循線查獲張男的犯行。

一、二審都認為，張男犯罪所生損害甚鉅，且迄今否認犯 罪，更指示不知情的證人在警詢時捏造案發經過情形，誤導檢警偵辦方向，且張男未與被害人和解並賠償損害，他犯後態度極為惡劣，判處10年徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

民事求償部分，歷審都認定女會計遭侵犯精神受創嚴重，短期間難另覓兼職工作，估算女會計因6個月期間無法兼職工作，薪資損失共9萬元，加上精神慰撫金120萬，判決張男須賠償女會計129萬元定讞。