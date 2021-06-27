高雄Uber女外送員昨晚雨中送貨和汽車對撞，騰空噴飛左小腿變形骨折，汽車車頭凹陷毀損。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名UberEats施姓女外送員，昨晚冒雨騎車送貨，行經三民區一處路口時，和一輛轉彎的自小客車當場對撞，猛烈撞擊力，導致施女和食物保溫袋騰空飛起約半樓高後，又重摔在地，左腿嚴重扭曲變形骨折，警方調查2人均未酒駕，將釐清詳細車禍肇責。

警方指出，該起車禍意外發生在昨晚10時33分許，當時高雄下著大雨，UberEats外送員施姓女子（30歲）冒雨騎車送美食，途經九如二路和自立路口，黃姓男子（25歲）駕駛自小客車欲左轉自立路，直行的施女閃避不及，當場和黃男自小客相撞，施女整個人和保溫袋騰空飛起約半樓高後，又重摔滾落在地，當場倒地不起，自小客則車頭毀損。

警方和救護員獲報趕抵現場，發現施女左小腿嚴重扭曲變形，已陷入昏迷，趕緊將施女送醫救治，所幸無生命危險，駕車的黃男則未受傷，由於2人均未酒駕，警方將調查車禍發生原因及肇責。