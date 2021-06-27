【愛傳媒鈕則勳專欄】今天要和大家分享的是西島秀俊主演的《主廚是名偵探》。

這個偵探不是像涅墨西斯中櫻井翔般、協助警方查案的「偵探」！而是洞察人心、直指其內心盲點、幫忙解惑與「開示」的「心靈補手」，除了暖、還更療癒！

西島秀俊作為非常專業的法料主廚，除了會以顧客屬性特質調配相關料理之外，最特別的是「管閒事」的特質！

他能精確的點出顧客在生活或感情中的疑惑，不論是建議女客人不要再當「小三」或是告知女作家、她的前男友原本是要如何為她佈局生日趴！不僅讓這些顧客吃驚，更多的是讓他們改變原本想法而感動！

在「開示」的當下，西島總會自信地拉拉胸前的紅領巾，同時多會祭出一杯大家都好想喝的熱紅酒，而他的夥伴門總會表現出如「一刑的烏鴉」中法院事務官看竹也內豐又要「行使法院職權」時同樣的表情—「要開始了」！確實增添了很多小趣味。

而店中服務員的組合也頗有趣！濱田岳是在被原本公司辭退後，來到久久不能忘懷、西島作為主廚的這家餐廳來吃被辭退後的「最後一餐」時被西島招募來的！

因為西島幾年前看他在拉麵店服務時，竟然可把10幾個客人全然不同的點餐項目，一次精準傳達給主廚！

這顯然是法式料理餐廳服務員所必須的才能！濱田在知道主廚竟然記得他十幾年前的事，當然一口就答應了！果然在服務的過程中又能夠發揮他的長材！

侍酒師石井杏奈去年在《東京愛情故事2020》飾演女二關口里美！我看過那部劇，但是和羚木保奈美、織田裕二的精典版仍有一段差距，所以對於石井的表現也並沒有特別驚嘆的地方！

但他演這部戲中的角色感覺還頗陽光的、動不動也會講起她喜歡的日本詩！和濱田的對話也頗有趣！或許之前《東愛》是翻拍經典壓力特大吧！

最後提到這家餐廳「Bistro Pa Mal」就是「還不錯的小館」的意思，劇情安排全在這間餐館中！也是非常特別之處！當然更得考驗演員們的功力！

幾集看下來，鈕哥對這療癒系小品感覺非常好！特別是餐點上桌時，口水都要流出來了！

現今出了三集，哥看了兩集，想省一集慢慢看！畢竟每個禮拜等待的時間真的很辛苦呢！特別是最近在追的日劇幾乎都在收尾了！很怕劇荒呢！大家趕快來追吧！

作者為文化大學廣告系教授兼主任、追劇達人

照片來源：YouTube預告截圖。

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