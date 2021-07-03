1名女網友說她的男友日前稱要南下出差，她回到父母家裡後，發現親弟弟身上有一股男友經常使用的香水味，之後偷偷使用弟弟手機，果真發現男友與弟弟的鹹濕對話，2人甚至以「主人、奴隸」互稱，質問弟弟後，後方還怒嗆「他本來就是我的奴隸，第一次也是我的」，她最後崩潰提分手，並與弟弟斷絕來往。

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友是班對、已交往5年，男友平時對於漂亮、身材好的女生完全沒反應，就連男友上班場所有許多女生主動示好，男友反應也都超冷淡，她曾懷疑過對方的性向，但男友對她的性慾仍很強，「每個禮拜都要4次以上，所以我覺得一切都是我多想，他就是寶藏男孩，超級懂分寸」。

1名女網友發現男友偷吃對象是親生弟弟，2人甚至以「主人、奴隸」互稱，質問弟弟後，後方還怒嗆「他本來就是我的奴隸，第一次也是我的」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，某次男友說要到南部出差，她就回到父母家中，不過回家她發現弟弟身上有一款「男友常噴的香水味」；弟弟表示是1名親密朋友的香水，他早上才與對方發生關係，弟弟還說「要不是他說下午要搭高鐵去南部出差，我們一定會做到半夜」，原PO此時將相關線索連結起來，發現男友出軌瞬間崩潰。

該女網友說，男友使用的香水屬小眾品牌，加上時間點都對上，她之後偷偷查看弟弟的手機，發現手機內交友軟體上訊息第1個人就是她的男友，對話內容鹹濕，男友還會傳不雅照，「他們甚至互稱主人、奴隸，我忍不住乾嘔」，她最後氣得質問弟弟，對方則回嗆「夠了沒，他本來就是我的，他是我的奴隸，而且我比你早認識他，他的第一次也是我的」，她最後崩潰提分手，並與弟弟疏離。

許多網友則留言說，「真的希望只是創作文」、「荒謬到我覺得是創作」、「你弟知道固炮是你男友還會主動跟你講喔？創作文」、「故事是真的的話，妳可能就只是個煙霧彈這樣」，原PO則解釋「我想了很久，可能我跟前男友的發展也不在我弟預料之內吧，也可能在他們眼裡我就是傻子」。