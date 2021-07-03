暑假來襲，多部夏季日劇將在KKTV播出，包含描述熱血救人的《Night Doctor夜間醫生》、《TOKYO MER：Mobile Emergency Room 行動急診室》2部醫療劇；痛快淋漓的刑警劇《秘密內幕-女警的反擊》與《女王偵訊室》第4季；絕不缺席的浪漫熱戀劇《求愛幼幼班》、《癡情的接吻》、《她很漂亮》、《約定的灰姑娘》與《來自灰色星球的小王子》等5部作品；讓觀眾療癒一夏的《＃家族募集中》、《孤獨的美食家》第9季等共11部強檔作品。

《Night Doctor夜間醫生》目前已播出2集，以「夜間急診專責團隊」這樣全新的醫療職場設定、扎實緊湊的情節獲得好評；同以急診為主軸的《TOKYO MER： Mobile Emergency Room 行動急診室》也即將開播，擔綱主演的鈴木亮平是首次挑戰醫生角色，另有賀來賢人、中條彩未、菜菜緒等超豪華卡司，鈴木亮平飾演的隊長喜多見幸太，帶領著宛如「復仇者聯盟」的團隊，也是位「超級醫生」，為了演出該角色，他看了許多紀錄片與電影，對於醫者的責任感與工作的熱情印象深刻，「如此不顧一切的幫助他人真的是太神奇了」。

《女王偵訊室》。（KKTV提供）

《秘密內幕-女警的反擊》。（KKTV提供）

《秘密內幕-女警的反擊》改編自人氣漫畫，描述前菁英刑警藤聖子因不明原因調到對工作沒有幹勁的菜鳥川合所屬的派出所，2人的相遇也讓彼此的警察人生產生變化。為事件、雜務、戀愛奔走，常伴在你身邊卻意外陌生的派出所日常真實展開。戶田惠梨香表示，看了原作之後，覺得警察也只是人，不完美卻會正義而努力工作，令她印象深刻。永野芽郁則認為自己與角色川合個蠻像的，腦袋中常常會有糾結的想法，但抱持著守護他人的立場仍會不斷成長。

《約定的灰姑娘》。（KKTV提供）

另外一部熱血刑警劇《女王偵訊室》將推出第4季，天海祐希率領、田中哲司、速水茂虎道、小日向文世、鈴木浩介等團隊成員，過往利用言語與心理戰破獲不少棘手案件，卻被高層判定組織任務結束，即將在100天後解散。面臨「失業」危機，團隊會如何見招拆招？天海祐希表示，新冠肺炎讓彼此見面機會變得困難，接觸的機會也變少，她因此常常思考人與人之間的關係，認為人之間的情感還是很重要的，第4季將更強調人性，希望能帶給大家更多思考。

《她很漂亮》。（KKTV提供）

傑尼斯男團「Sexy Zone」成員中島健人在改編自同名韓劇的《她很漂亮》中，以完美的高富帥之姿返國，希望能與初戀佐藤愛（小芝風花 飾）再續前緣。然而諸事不順的愛因為外表邋遢，自卑心作祟，竟推出好友替她赴約。中島健人表示，這可能是他演過最毒舌的角色，希望不要被大家討厭，也期待能帶給觀眾最心動的夏季戀愛；《約定的灰姑娘》改編自同名人氣漫畫，二階堂富美飾演因失婚而離家出走的婦女桂木早梅，遇上由真榮田鄉敦所飾演有錢高中生壹成，接受了以玩遊戲換房租的方式，開始在他的豪宅中生活。壹成漸漸被桂木早梅率直的個性吸引，卻沒想到她居然是哥哥（岩田剛典飾演）的初戀，意外展開一場糾結的三角關係。

《孤獨的美食家》。（KKTV提供）

睽違2年，《孤獨的美食家》第9季回來了，去年年底推出的特別篇，表現出了疫情期間人們無法在餐廳大快朵頤、與餐飲業辛苦經營的劇情。這次最新一季內容，將以家族經營的小店為主，還包括過去五郎曾經到訪的店家。主角松重豐表示：「這次終於可以堂堂正正的在外面享受美食了！」不過還是希望大家能夠遵守防疫守則，不然若又進入緊急事態，這一季可能無法順利「吃」到最後！他與製作團隊也表示，這一年多來餐飲業很辛苦，希望能用這種方式向店家報恩。