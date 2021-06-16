犯罪懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》上週首播獲得熱烈迴響，也推動CATCHPLAY＋影音平台30％的會員成長；本劇如同其名「第三佈局」，透過導演的佈局鋪陳，令觀眾感受到各個角色之間環環相扣的緊密連結，彷彿都藏著一絲絲的糾纏線索。台灣金曲歌后楊乃文及香港樂壇新人王柳應廷更為本劇共同獻唱主題曲〈糾纏〉，以充滿感染力的聲線，道出「愛，卻放不下執念；恨，但走不出牽掛。」傳達在愛恨之前的無能為力。

隨著周日首播結束，主題曲帶給觀眾強勁的後座力，延續劇中撲朔迷離、錯綜複雜的氛圍，讓許多觀眾看完都紛紛敲碗下一集，迫不及待繼續抽絲剝繭挖掘《第三佈局 塵沙惑》中，橫跨23年的兩起詭譎命案存在的關鍵線索。《第三佈局 塵沙惑》主題曲〈糾纏〉MV於16日正式上線。《第三佈局 塵沙惑》於每周日晚上9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步播映，一次播映兩集。

「搖滾女王」楊乃文以冷酷帥氣的形象縱橫華語樂壇，出道至今風格鮮明，依然直率地唱出《第三佈局 塵沙惑》裡的堅強與脆弱；柳應廷透過參與由香港電視台ViuTV在舉辦的人氣選秀節目《Good Night Show 全民造星》，加入香港人氣男團MIRROR，憑著獨特聲線感動樂迷，橫掃香港樂壇各大新人獎。除了兩人的聲線碰撞之外，還有華語樂壇重量級音樂人王雙駿、葛大為及陳君豪共同為《第三佈局 塵沙惑》聯手打造出扣人心弦的主題曲，楊乃文說：「因為疫情的關係沒辦法跟柳應廷見面，但很欣賞他聲音的厚度。而且這是第一次嘗試男女聲音互相穿插，呼應彼此的合唱方式，覺得很有新鮮感。我自己平常也十分喜愛看犯罪懸疑劇，所以很期待《第三佈局 塵沙惑》的播出」。

在釋出的主題曲〈糾纏〉MV中，揭露了許多片段，除了看到飾演議員的莊凱勛與刑警張榕容之間的情感糾葛，以及飾演菜鳥警員陳家豪的劉冠廷究竟為何要大喊：「你有打從心裡恨過一個人嗎？那些口口聲聲叫人放下仇恨的人，他們真的知道仇恨是什麼嗎？」極具震撼的畫面讓觀眾直呼「太期待了」。