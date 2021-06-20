趙正平與范宸菲參加《國際橋牌社》線上首映。（國際橋牌社提供）

製作人汪怡昕、趙正平與范宸菲參加《國際橋牌社》線上首映。（國際橋牌社提供）

製作人汪怡昕、趙正平與范宸菲參加《國際橋牌社》線上首映。（國際橋牌社提供）

《國際橋牌社》第二季原訂在台北舉辦千人首映會，因疫情延燒配合防疫規定，調整於線上舉行，由趙正平與范宸菲主持，楊烈、路斯明、馬力歐、楊子儀等多位主演及影評、媒體、政治人物也同時線上收看，與千名粉絲共襄盛舉，創下台灣首次的影集線上首映會。飾演前線部隊營長趙正平，特地在鏡頭前穿上草綠服，重現劇中角色。他也幽默地說，最近因防疫的關係，營長在家工作、體重增加不少，線上首映會看到高登鐵漢喊出「同島一命、死裡求生」的一幕，讓他全身雞皮疙瘩，非常期待正式播出。

製作人汪怡昕開玩笑地說，趙正平飾演營長的畫面很多不能用、都是髒話。趙正平也解釋，「因為飾演面對台海危機時、20幾年前的營長，這些髒話是為了讓自己及對戲的演員進入那個情緒中，絕對不是針對人啦！」趙正平也提到本劇的軍事相關片段，都是在馬祖高登、南竿、北竿實景拍攝。有許多在當年台海危機時服務的退役軍人，都來現場為演員進行特訓，讓軍事場景更為真實。

第二季女主角范宸菲劇中飾演充滿正義感的電視台記者，與男主角路斯明有相當精彩的對手戲。趙正平稱讚范宸菲在《國際橋牌社》演出的節奏掌握的非常精準，范宸菲提到，劇中有非常多重要角色與資深演員參與演出，能和這些前輩們同台演出讓她非常期待。而國際橋牌社第二季延續第一季的傳統，每一集都有大量的彩蛋角色，也讓范宸菲有機會跟許多政治人物、資深媒體人對戲，讓她直呼「印象非常深刻」。

范宸菲也坦言，90年代這些事件發生時她年紀還小，因此對這些事件沒有什麼記憶。為了演好「蘇婉甄」這個角色，她花了不少時間去瞭解這段時間的歷史，沒想到這些準備也同時滋養了她自己，讓她更能知道自己身處在哪裡、才能慢慢的往前走，也能用更宏觀的態度去看清現在的時勢。

主演群楊烈、路斯明、馬力歐、蔡燦得、吳怡霈、蔣偉文、楊小黎、羅北安、楊子儀、林在培、陳家逵、夏靖庭、聶炳賢、劉濟民、王自強、安俊朋、郭耀仁、何宜珊、田士廣、西田惠里奈等演員，也都在線上出席參與，在聊天室與粉絲互動共同收看首映。

《國際橋牌社2》年初已經殺青，但遲遲尚未定檔。製作人汪怡昕親上直播公開說明，「目前有意願且在談的OTT和電視就有5家，只是價格跟檔期還要再商榷。台灣影視市場環境確實不好，如果價格不如預期，虧損恐怕難以承受。趙正平也表示，政治軍事相關的影集在國際市場很稀鬆平常，而在台灣《國際橋牌社》呈現的不只是回憶，而是還活著的人經歷的歷史記憶。汪怡昕強調，第二季「同島一命」的故事主軸，恰好與台灣目前的防疫現況、國際情勢不謀而合，若能在這個時間點順利上映，相信可以為大眾鼓舞民心，希望政府能夠給予台灣影視更多支持。