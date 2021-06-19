國立中山大學中文系一名楊姓女教授遭投訴，疑似鼓動學生上網針對批評課程「涼到蓋棉被、睡覺期末還得A」的文章回擊澄清，只要留言就可加分，如果成功讓該文下架，全班加20分。中山大學聲明該教授行為已違反規定，溝通後已取消該門課成績的評量方式。

日前一名中文系大四男學生在Dcard上發文批評女教授授課態度不佳，「9點的課，9點10分助教就點名，助教放影片，老師幾乎都10點半以後才到，一下說太冷心臟不適去看醫生，一下說系上會議，就算早到，講個話後也會先行離開，11點40再回教室，有一次還11點40才到」。

男學生還酸「涼到蓋棉被有錯嗎，我真的帶枕頭去睡啊！反正心得有交分數都差不多，認真的人就輸了，睡了一學期，報告網路直接搜尋心得，期末A，對了，老師突然爆氣又是另一段故事了XD」。

女教授不滿遭抹黑，在網路上反指控「發文的學長不負責任，從此誤導每一屆的學弟妹，其心可誅。陷中文系世世代代於不義」，還要大家一起來做功德，「一人一信告訴樓主真相，不須為美言，只要如實說就好了，告訴大家國導課沒有涼到爽，沒有棉被，更沒有甜滋滋的分數。」

女教授還在貼文末標註「你仗義我加分」，強調只要副本或截圖給他，視內容可加5～10分不等，如果這位學長因此願意撤文，全班加20分。

中山學生會權益部也發文呼籲女教授自重，切勿以學業成績作為威脅利誘，要求學生發表特定立場言論。學生會同時也提醒學生，網路評論內容涉及主客觀價值判斷，為了正確瞭解課程全貌，請多方蒐集資訊並進行查核 ，呼籲若發現課程有發生評分標準不公的狀況，歡迎一人一信告訴教務處和學生會。

中山大學聲明，此舉明顯與學生課堂學習表現無關，違反本校教師授課暨評分原則之規定，亦即「學業成績採多元方式評量，教師得依學生日常表現、報告、展演及平時、期中、期末考試等評量學生學習成效；學期學業成績之評量方式應明訂於課程大綱。」經中文系主任與該師溝通後，該師已取消該成績評量方式。

中山大學在教學品保上，一向十分重視學生的學習評量及學習成效。感謝大家對教師教學品保所需扮演角色的監督與關心，也讓學校教師有更進一步精進的空間。