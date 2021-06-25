大陸男星鄧超和知名演員孫儷是模範夫妻檔，從相愛到結婚生子超過15年，還育有一對兒女等等、小花，夫妻倆也時常在微博分享家庭趣事，如朋友般的甜蜜互動羨煞不粉絲，日前鄧超再度發文透露，「別的孩子睡前是講故事，小花是要求打撲克」，字裡行間充滿無奈。

鄧超昨天晚上在微博發文，曬出拿著撲克牌的照片，在文中抱怨女兒小花要睡前打牌，「別的孩子睡前是講故事」，附上三個大哭的表情符號，希望女兒可以像別家的孩子一樣正常一點，從照片中可以看到小花拿著撲克牌，已經長大了不少，體型變得纖長，儘管看不到臉，仍能感受到是小美女一枚。

小花的身型看起來十分纖瘦。（圖/翻攝自鄧超微博）

貼文一出立刻掀起熱議，不少網友都開玩笑虧，「小花別打牌了，打鄧超吧」、「小花：不行，那我走？」、「不是，關鍵是你講故事太浮誇了啊」、「你怎麼還看小花的牌了？」、「相信水瓶爸爸可以打的很有水平」、「我比較關心最後誰贏了」、「就你們倆嗎？單挑你打得過嗎？」、「你偷拍人家小花的牌幹什麼」。

小花揪鄧超睡前打牌。（圖/翻攝自鄧超微博）

事實上，過去鄧超和孫儷就時常發文分享日常，孫儷也曾透露，她常會出門健身，每次才剛出門就會被訊息轟炸，疑看全是「老婆你在哪」、「媽媽你在哪」，讓她感受到滿滿的愛，也稱讚鄧超會和她一起討論關於孩子的所有事，夫妻還達成共識，要多安排一家人的活動，語氣滿滿都是幸福。