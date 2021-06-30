1名女網友日前到男友家中，與男友家人坐在餐桌前，因為她平時習慣坐男友旁邊時，會用腳「噜」對方的腳背，感受對方的體溫當作情趣，但沒想到她當時這麼做後，男友的弟弟突然站起來，她隔幾秒才意識到她「嚕」到男友弟弟的腳，當下感到超級羞愧，崩潰地說「如果男友家人得知，一定會覺得我是淫亂的女人」。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前到男友家中作客，當時與男友和男友的弟弟坐在1張餐桌前，因為她平時喜歡將雙腳放在男友厚實溫暖的腳背上，認為這是2人相處的小情趣，「我每次都是1隻腳踩著固定，然後另1隻腳嚕得很開心」，所以當時坐在餐桌前時，她也決定這麼做，沒想到男友弟弟這時突然大叫「齁！你（指原PO男友）不要一直...」。

女網友平時習慣坐男友旁邊時，會用腳「噜」對方的腳背，沒想到她日前這麼做後，男友的弟弟突然站起來，她才意識到她「嚕」到男友弟弟的腳。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友弟弟之後往餐桌下方看，便沒有多說什麼，她當時也沒有多想，過了幾秒鐘後她突然發覺不對勁，往下方一看，才發現她正在用腳「嚕」男友弟弟的腳背，「這下真的靠X了，真的完蛋了，真的蠢斃了，超想把我自己塞回我媽肚子裡」，她馬上收回腳並說聲抱歉，就逃回房間裡，事後男友得知後大笑不已。

該女網友說，男友還嘲笑她「我弟當下腦袋一定閃過超多姐姐色誘弟弟的番號」，她也崩潰地說「如果不幸被男友家人知道，他們一定會覺得我是個淫亂的女人，還想吃兄弟丼之類的」；許多網友則笑說，「弟弟反應好可愛」、「好傻眼，搞不好弟弟還在等你表示」、「好好笑，弟弟是不是也很享受被嚕腳」。