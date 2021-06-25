「抗疫女神」賈永婕得知醫院缺「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）後，馬不停蹄在各大醫院間奔波，不停積極募資捐贈，目前已經多達300多台，她透露看到有病人使用HFNC後已經順利出院，讓她感到十分開心，「不管是不是我們的機器我都覺得很開心」。

賈永婕24日在臉書更新最新進度，透露從新聞上看到103歲的爺爺康復出院的消息，感到非常開心，還有醫師傳了一段影片給她，只見影片中因為救命神器到了就可以拔罐，病人終於可以戴著HFNC開心吃飯，讓她忍不住直呼，「看了真的很療癒！」

救命神器開始發揮作用，賈永婕也表示，會和身心障礙關懷協會的數間工作坊合作，捐款買便當給醫護人員，同時也幫助喜憨兒，呼籲大家可以將鼓勵醫護人員的話寫下來，讓烘焙坊做卡片轉送給他們，而賈永婕今日也照常出發，還特別穿上了新衣服，依舊忙到團團轉，還開心透露自己瘦了2公斤。

賈永婕開玩笑表示：「做愛心可以減肥，拜託讓我繼續做下去」，同時向大家信心喊話，「我們一起奮鬥希望今年能去滑雪啊（大聲呼喚）我想滑雪！」貼文一出，也受到網友們加油打氣，「人美心更美，謝謝妳！」、「做愛心的當下不要忘了照顧好自己，天氣熱多喝水，辛苦了，謝謝妳」、「每次看到妳的po文，都會掉下感動的淚水」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922