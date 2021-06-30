歌手范瑋琪(范范)去年因疫情期間口罩進出口問題，鬧出失言風波，慘被輿論譙爆，即便事後誠心道歉仍難平眾怒，因此從螢光幕前消失了一整年，直到日前受好友賈永婕之邀，跟老公陳建州響應募捐「救命神器」行動，才翻轉了形象，但沒過多久，如今范范突崩潰表示內心煩悶，而范媽媽得知後要她去做一件事，讓范范瞬間醒悟。

范瑋琪因失言事件沉寂了一年，日前在徐若瑄開直播時被連線，才曝光了近況，表示工作停擺期間她一方面沉澱自己，也有了機會重回校園，成為時尚相關的EMBA學生，有機會接觸到演藝圈以外的人，如今正開始寫論文的階段，離畢業還有1年時間，不料卻也因為始終沒跟同樣連線的梁靜茹同框，又被發現對方取關她IG，而爆出好姊妹情變傳聞。

范瑋琪之後被曝低調響應賈永婕募捐救命神器HFNC活動，夫妻倆各捐了一台，不少網友到她的版面留言致謝，坦言之前罵過她，但如今有所改觀，范范也暖回「台灣加油」，喊話大家一起加油守護，不料事情才沒過多久，她突然在IG貼出一張黑熊一臉厭世趴在桌上的照片，圖中文字寫道：「我不知道這隻熊正在經歷什麼，但我可以理解」。

范瑋琪隨照片分享了她跟媽媽的對話，她跟范媽傾訴：「媽，好煩喔腦子需要清空，最近亂糟糟的，心裡煩悶」，范媽媽對此展現高度智慧，理性而冷淡的告訴女兒：「清空腦子前先清空購物車吧！可能會有幫助」，讓范瑋琪豁然開朗，直呼「聽媽媽的話 準沒錯」，掀起網友共鳴。