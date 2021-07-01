我國新冠肺炎疫情嚴峻，累積至今已有逾萬人染疫、600人因染疫死亡，衛福部也開放遠距醫療，但衛福部針對心理諮商仍有諸多限制，勵馨基金會今天與諮商心理師公會全國聯合會等多個團體召開記者會疾呼「疫情三級警戒期間應立即開放對遠距諮商的限制」，但衛福部心理及口腔健康司司長諶立中卻說，與國外相較台灣的疫情仍較輕微，政府沒有停止面對面的諮商，「是誰中斷了心理諮商？」

勵馨基金會與諮商全聯會呼籲，「疫情期間即刻實施遠距諮商免申請作業，統一經由地方公會造冊函報地方衛生局備查即可」、「讓未滿18歲兒少在有法定代理人同意下，亦可接受遠距諮商服務，且不應排除初次晤談」、「疫情期間心理師因應防疫政策，可不限於執業場所持續提供民眾遠距諮商服務」、「疫情過後衛福部應主動邀集各縣市衛生局與諮商專業團體重新研商部訂參考原則之適切性。」

諶立中卻說，在過去一年多我國疫情零星，在今年5月時疫情惡化，但至今醫療院所沒有停掉、沒有多少門診關閉，政府並沒有停掉面對面的諮商，「與國外相較台灣疫情仍較輕微」，遠距諮商不等於面對面諮商，面對面與視訊或電話不一樣。

諶立中表示，全台有逾200間心理諮商與心理治療所，目前已有34家治療所與諮商所通過審核，雖然大家都希望衛生單位不用管，但這不是衛福部對醫療的態度，「我們希望醫療嚴格管理以保障病患與醫療的安全」。

諶立中指出，後續會辦理教育訓練活動針對專業能力如臨床醫事人員加強遠距治療的知識，如何去做才能保護自己、也照顧好個案，「而不是開放再開放」，自由的同時也要法治，「面對面諮商沒有那麼大的風險」，做好防護機制、沒有要停止面對面諮商，台灣的疫情沒那麼嚴重到，要立刻用遠距取代所有醫療行為。

教育部學特司科長謝昌運則說，教育部今天發布「嚴重特殊傳染性疾病期間各級學校及學生輔導諮商中心通訊關懷與輔導諮商參考原則」，在中央疫情指揮中心宣布嚴重特殊傳染性疾病疫情達三級以上、學生不到校期間，各級學校及學生輔導諮商中心輔導人員依據學生輔導法對學生以通訊方式施以關懷與輔導諮商，非心理師法所規範心理師業務，讓各級學校在執行通訊關懷與諮商輔導時更有依循，也讓教育輔導與醫療緊密合作，確保高關懷學生輔導不中斷。